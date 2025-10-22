கந்த சஷ்டி முதல் நாள் அலங்காரத்தில் வேலூா் எல்லையம்மன் கோயிலில் உள்ள வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியா்.
நாமக்கல்

கந்தசஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு சிறப்பு அபிஷேகம்!

பரமத்தி வேலூா் வட்டாரத்தில் உள்ள முருகன் கோயில்களில் கந்தசஷ்டி விழாவின் முதல் நாளான புதன்கிழமை முருகனுக்கும், வள்ளி,தெய்வானைக்கும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன.
பரமத்தி வேலூா்: பரமத்தி வேலூா் வட்டாரத்தில் உள்ள முருகன் கோயில்களில் கந்தசஷ்டி விழாவின் முதல் நாளான புதன்கிழமை முருகனுக்கும், வள்ளி,தெய்வானைக்கும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன.

கந்தசஷ்டி விழாவின் முதல் நாளில் கபிலா்மலை பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில், பிராந்தியத்தில் உள்ள 34.5 அடி உயரம் உள்ள ஆறுமுகம் கடவுள், பொத்தனூரில் உள்ள பச்சமலை முருகன் கோயில், பாண்டமங்கலம் புதிய காசி விஸ்வநாதா் கோயிலில் உள்ள சுப்பிரமணியா், அனிச்சம்பாளையத்தில் உள்ள வேல்வடிவம் கொண்ட சுப்பிரமணியா், பிலிக்கல்பாளையம், கரட்டூரில் உள்ள விஜயகிரி வடபழனி ஆண்டவா், பேட்டை பகவதி அம்மன் கோயிலில் எழுந்தருளிய முருகப் பெருமான், நன்செய் இடையாா் திருவேலீஸ்வரா் கோயிலில் உள்ள சுப்ரமணியா், கோப்பணம்பாளையம் பரமேஸ்வரா் கோயிலில் எழுந்தருளிய பாலமுருகன் மற்றும் வேலூா் எல்லையம்மன் கோயிலில் உள்ள வள்ளி தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணியா் உள்ளிட்ட கோயில்களில் முருகப்பெருமானுக்கு பல்வேறு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகளும், சிறப்பு அலங்காரமும், மகா தீபாராதனையும் நடைபெற்றது.

