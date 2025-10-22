திருச்செங்கோடு நகராட்சியில் டெங்கு ஒழிப்பு பணி
திருச்செங்கோடு: திருச்செங்கோடு நகராட்சியில் தீவிர டெங்கு ஒழிப்பு பணி புதன்கிழமை தொடங்கியது.
வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் டெங்கு கொசுக்கள் உருவாகும் நிலை இருப்பதால் திருச்செங்கோடு நகராட்சி சாா்பில் பொதுமக்களுக்கு டெங்கு குறித்த விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் பிரசார நிகழ்ச்சி நகரில் பல்வேறு பகுதிகளில் நடத்தப்பட்டது. வட்டப்பாறை பகுதியில் திருச்செங்கோடு நகா்மன்றத் தலைவா் நளினி சுரேஷ்பாபு தலைமையில் நகர துப்புரவு அலுவலா் சோழராஜ் மற்றும் கொசு ஒழிப்பு பணியாளா்கள் வீடுவீடாகச் சென்று தண்ணீா் வைத்துள்ள தொட்டிகளில் கொசு புழுக்கள் இருக்கிா என பாா்த்து ஆய்வு செய்து கொசு உற்பத்தியை கட்டுப்படும் வழிமுறைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தினா். மேலும் கொசு ஒழிப்பு குறித்த விழிப்புணா்வு உறுதிமொழியை பொதுமக்கள் ஏற்றனா். தொடா்ந்து கொசு ஒழிப்புக்கான புகை மருந்து அடிக்கப்பட்டது.