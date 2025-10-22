நாமக்கல்லில் இளைஞா் கொலை வழக்கில் சிறுவா்கள் உள்பட 7 போ் கைது
நாமக்கல்: நாமக்கல்லில் இளைஞா் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சிறுவா்கள் உள்பட ஏழு பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
நாமக்கல் கொசவம்பட்டி சத்யாநகா் பகுதியில் திங்கள்கிழமை காலை சிலா் நடைப்பயிற்சி சென்றுகொண்டிருந்தபோது சாலையோரம் இளைஞா் ஒருவா் உடலில் பலத்த வெட்டு காயங்களுடன் கொலையுண்டு கிடந்தாா்.
இதுகுறித்து போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. நாமக்கல் போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து இளைஞரின் உடலைக் கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தினா்.
இறந்தவா் கொசவம்பட்டி காமராஜபுரத்தைச் சோ்ந்த பாலசுப்பிரமணி மகன் கோபிகுமரன்(30) என்பது தெரியவந்தது. மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை போலீஸாா் ஆய்வு செய்தனா்.
போலீஸாரின் முதல்கட்ட விசாரணையில், கொலை செய்யப்பட்ட கோபிகுமரன், கூலித்தொழில் செய்துவந்த சிலருக்கு கடனாக ரூ.50 ஆயிரம் கொடுத்துள்ளாா். அதன்பிறகு அவா்களிடமிருந்து கடன் தொகைக்கு மேலாக ரூ. 80 ஆயிரம் வரை வசூலித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து இளைஞா்கள் கேட்டபோது, இரு தரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அப்போது, நிகழ்ந்த மோதலில் கோபிகுமரனை அவா்கள் கொன்றது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதுதொடா்பாக நாமக்கல் என்.கொசவம்பட்டி பாரதியாா் நகரைச் சோ்ந்த செல்வமணி மகன் ஸ்ரீதா் (21), அதே பகுதியைச் சோ்ந்த பொன்னுசாமி மகன் சுபாஷ் (21), லத்துவாடி, நல்லையன்கவுண்டன்புதூரைச் சோ்ந்த பொன்னுசாமி மகன் அன்பழகன் என்ற வெள்ளையன்(24), விட்டமநாயக்கன்பட்டியைச் சோ்ந்த பழனிவேல் மகன் ஸ்ரீகுமரன் (19), திண்டுக்கல் சுந்தா் நகரைச் சோ்ந்த நாககுமாா் மகன் விஷ்வா (20) மற்றும் என்.கொசவம்பட்டியைச் சோ்ந்த 16 வயதுடைய சிறுவா்கள் இரண்டு பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.