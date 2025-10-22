நாமக்கல்
நாளைய மின் தடை - சோழசிராமணி
பரமத்தி வேலூா் வட்டம், சோழசிராமணி துணை மின் நிலையத்திற்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் (அக்.24) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் தடை செய்யப்படும்.
பரமத்தி வேலூா் வட்டம், சோழசிராமணி துணை மின் நிலையத்திற்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் வெள்ளிக்கிழமை (அக்.24) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் தடை செய்யப்படும் என மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் (பொ) சு.மாலதி தெரிவித்துள்ளாா்.
மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்: சோழசிராமணி, சுள்ளிப்பாளையம், சத்திபாளையம், சின்னாம்பாளையம், ஜமீன்இளம்பிள்ளை, சித்தம்பூண்டி, மாரப்பம்பாளையம், இ.நல்லாக்கவுண்டம்பாளையம், பி.ஜி.வலசு.