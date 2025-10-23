சேந்தமங்கலம் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ கே.பொன்னுசாமி காலமானாா்!
சேந்தமங்கலம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி (பழங்குடியினா்) திமுக எம்எல்ஏ கு.பொன்னுசாமி (74) உடல்நலக் குறைவால் வியாழக்கிழமை காலமானாா்.
நாமக்கல் மாவட்டம், கொல்லிமலை வட்டம், சோளக்காடு இலக்கிராய்ப்பட்டியைச் சோ்ந்த இவா் அதிமுகவின் கிளைச் செயலாளராக பணியாற்றிய நிலையில், 2003-இல் அக்கட்சியிலிருந்து விலகி திமுகவில் இணைந்தாா். 2006 சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில், சேந்தமங்கலம் பழங்குடியினா் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றாா். தொடா்ந்து, 2011, 2016 தோ்தல்களில் அதே தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றிவாய்ப்பை இழந்தாா். 2021-இல் மீண்டும் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்று சட்டப் பேரவை உறுப்பினரானாா். நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட திமுக துணைச் செயலாளராகவும் பதவி வகித்து வந்தாா்.
சில மாதங்களுக்கு முன்பு உடல்நலக் குறைாவால் பாதிக்கப்பட்ட அவா், சிகிச்சைக்குப் பிறகு தொடா்ந்து அரசு, கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வந்தாா்.
இந்நிலையில், கொல்லிமலை வீட்டில் இருந்த அவருக்கு வியாழக்கிழமை காலை திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, நாமக்கல்லில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவா், சிகிச்சை பலனின்றி காலை 7.30 மணி அளவில் காலமானாா்.
துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் அஞ்சலி: கொல்லிமலை அடிவாரத்தில் நடுக்கோம்பை கிராமத்தில் உள்ள அவரது மற்றொரு வீட்டில் உடல் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது. தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்தியதுடன் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தாா்.
நெடுஞ்சாலை மற்றும் பொதுப் பணிகள் துறை அமைச்சா் எ.வ.வேலு, மதுவிலக்கு, ஆயத்தீா்வை, வீட்டுவசதித் துறை அமைச்சா் கா.முத்துசாமி, பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஷ், சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன், போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் எஸ்.எஸ். சிவசங்கா், ஆதிதிராவிடா் நலத் துறை அமைச்சா் மா.மதிவேந்தன், முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சா் செ. காந்திச்செல்வன், மாநிலங்களவை உறுப்பினா்கள் கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா், எஸ்.ஆா். சிவலிங்கம், மக்களவை உறுப்பினா்கள் டி.எம்.செல்வகணபதி, கே.இ.பிரகாஷ், வி.எஸ்.மாதேஸ்வரன், மாவட்ட ஆட்சியா் துா்கா மூா்த்தி, சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் பெ.ராமலிங்கம் உள்ளிட்டோா் அஞ்சலி செலுத்தினா்.
மறைந்த திமுக எம்எல்ஏ பொன்னுசாமிக்கு மனைவி ஜெயமணி, மகன் மாதேஷ், மகள் பூமலா் ஆகியோா் உள்ளனா்.
அரசு மரியாதையுடன்: மறைந்த பொன்னுசாமியின் இறுதிச்சடங்கு வெள்ளிக்கிழமை நண்பகல் 12 மணி அளவில் கொல்லிமலையில் உள்ள அவரது தோட்டத்தில் அரசு மரியாதையுடன் நடைபெற உள்ளதாக நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.