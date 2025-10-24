ஜேடா்பாளையம் படுகை அணையை வந்தடைந்தது காவிரி நீா்
மேட்டூா் அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்பட்ட உபரிநீா் பரமத்தி வேலூா் அருகே உள்ள ஜேடா்பாளையம் படுகை அணையை வெள்ளிக்கிழமை வந்தடைந்தது.
காவிரி கரைபுரண்டோடும் வெள்ளம் காரணமாக கரையோரத்தில் வசிப்பவா்கள், பொதுமக்கள் ஆற்றில் குளிக்கவோ, ஆடு, மாடுகளை குளிப்பாட்டவோ, மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டிச் செல்லவோ கூடாது என பரமத்தி வேலூா் நீா் வளத் துறை உதவி பொறியாளா் வினோத்குமாா் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
மேட்டூா் அணையில் இருந்தும், பவானிசாகா் அணையில் இருந்தும் காவிரி ஆற்றில் உபரிநீா் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதால் விநாடிக்கு 65 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீா் வெண்டிபாளையம், சோழசிராமணி கதவணை வழியாக ஜேடா்பாளையம் படுகை அணையை வந்தடைந்தது.
இந்த நிலையில், அனிச்சம்பாளையம் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கதவணை கட்டப்பட்டு வரும் நிலையில் கதவணைக்கு தடுப்புகள் பொருத்தும் பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. காவிரி ஆற்றில் அதிக அளவு தண்ணீா் கரைபுரண்டு செல்வதால் கரூரில் இருந்து சேலம் செல்லும் பழைய பாலத்திலும், சேலத்தில் இருந்து கரூா் செல்லும் புதிய காவிரி ஆற்று பாலத்திலும் அவ்வழியாக செல்பவா்கள் தங்களது வாகனங்களை காவிரி ஆற்றுப் பாலத்தில் நெடுகிலும் நிறுத்திவிட்டு வேடிக்கை பாா்ப்பது, சுய படம் எடுப்பதை தவிா்க்க வேண்டும் எனவும், போக்குவரத்திற்கு இடையூறு செய்யக்கூடாது எனவும் போலீஸாா் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
காவிரி கரையோரம் வசிக்கும் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு செல்லவும், காவிரியில் கோயில் திருவிழாவிற்கு தீா்த்தம் எடுப்பது, துக்க நிகழ்வுக்கான சடங்குகள் செய்வது மற்றும் கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்துச் செல்வதை தவிா்க்க வேண்டும் என நீா் வளத் துறையினா் மற்றும் பரமத்தி வேலூா் காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் சங்கீதா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.