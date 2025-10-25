சேந்தமங்கலம் எம்எல்ஏ மறைவு: திமுக அலுவலகத்தில் நினைவேந்தல்
சேந்தமங்கலம் தொகுதி எம்எல்ஏ கே.பொன்னுசாமி மறைவையொட்டி, நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட திமுக அலுவலகத்தில் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மறைந்த பொன்னுசாமியின் உருவப்படத்திற்கு தமிழக ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நலத் துறை அமைச்சா் மா.மதிவேந்தன், மாவட்டச் செயலாளரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா் ஆகியோா் மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினா்.
தொடா்ந்து நடைபெற்ற நினைவேந்தல் நிகழ்வில் மாவட்ட திமுக அவைத் தலைவா் மணிமாறன், முன்னாள் எம்எல்ஏ கே.பி.ராமசுவாமி, மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா் மாயவன், மேயா் து.கலாநிதி, துணை மேயா் செ.பூபதி மற்றும் நகர, ஒன்றிய செயலாளா்கள், சாா்பு அணி நிா்வாகிகள், மாவட்ட திமுகவினா் கலந்துகொண்டனா்.
1986 ஆம் ஆண்டு கொல்லிமலை வாழவந்திநாடு ஊராட்சி மன்ற தலைவராக தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டது முதல் தன்னுடைய இறுதி காலம் வரை மக்கள் நலனுக்காக உழைத்த பொன்னுசாமி 2006 ஆம் ஆண்டு சேந்தமங்கலம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாா். 2009-இல் ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட துணை செயலாளராக பொறுப்பேற்றாா். 2011, 2016 தோ்தல்களில் போட்டியிட்டு தோல்வியுற்றபோதும், 2021 தோ்தலில் வெற்றி பெற்றாா் என அவரது அரசியல் பாதை குறித்து புகழாரம் சூட்டப்பட்டது.
கொல்லிமலை மலைவாழ் மக்களுக்காக அரசினா் தொழிற்பயிற்சி நிலையம், ரத்த வங்கி, மிளகு பதப்படுத்தும் தளம், நாமக்கல்-துறையூா் சாலை விரிவாக்கம், ரூ.500 கோடியில் சேந்தமங்கலம் தொகுதிக்கான தனிக்குடிநீா்த் திட்டம், கொல்லிமலையில் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கிளை ஆகியவற்றை பொன்னுசாமி கொண்டுவந்தாா்.
எம்எல்ஏ, கிழக்கு மாவட்ட துணை செயலாளா் மட்டுமின்றி, மத்திய கூட்டுறவு வங்கி உறுப்பினா் போன்ற பதவிகளையும் வகித்த இவரது மறைவுக்கு முதல்வா் இரங்கல் தெரிவித்தும், துணை முதல்வா் நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்தியமைக்கும் கிழக்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் நன்றி தெரிவித்து தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.