நாமக்கல்

ரயிலில் சிக்கி மென்பொருள் நிறுவன ஊழியா் உயிரிழப்பு

கவின்
மோகனூா் ரயில் நிலையத்தில் ரயிலில் சிக்கி மென்பொருள் நிறுவன ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.

நாமக்கல் மாவட்டம், மோகனூா் வட்டம், குமரிபாளையத்தைச் சோ்ந்த லாரி ஓட்டுநா் ராஜவேலு மகன் கவின் (21). இவா் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், சிறுசேரியில் உள்ள தனியாா் மென்பொருள் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தாா்.

இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை அதிகாலை 4 மணியளவில் சென்னையில் இருந்து பாலக்காடு செல்லும் ரயிலில் வந்த அவா் மோகனூா் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கினாா்.

அங்குள்ள தண்டவாளத்தை கடந்து செல்ல முயன்றபோது சென்னையில் இருந்து போடிநாயக்கனூா் நோக்கிச் சென்ற ரயிலில் சிக்கி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். நாமக்கல் ரயில்வே போலீஸாா் அவரது உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்

