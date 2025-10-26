நாமக்கல்
ஏரியில் மூழ்கி தொழிலாளி உயிரிழப்பு
ராசிபுரம் அருகே ஏரியில் மீன் பிடிக்கச் சென்ற தொழிலாளி தண்ணீரில் மூழ்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
வெண்ணந்தூரை அடுத்த நெ.3 கொமரபாளையம் பொன்பரப்பிப்பட்டியைச் சோ்ந்த முருகேசன் மகன் பழனிசாமி (33), கூலித் தொழிலாளி. இவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கட்டிப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள ஏரிக்கு மீன் பிடிக்கச் சென்றாா்.
அப்போது, ஏரியில் உள்ள சகதியில் சிக்கி நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தாா். தகவலறிந்த தீயணைப்பு வீரா்கள் அவரது உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக ராசிபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இதுகுறித்து வெண்ணந்தூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.