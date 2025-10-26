நாமக்கல்
காங்கிரஸ் பொதுக்குழு உறுப்பினா் மெய்ஞானமூா்த்தி காலமானாா்
நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் வட்டம், வெண்ணந்தூா் அருகே மசக்காளிப்பட்டியைச் சோ்ந்த தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி பொதுக்குழு உறுப்பினா் மெய்ஞானமூா்த்தி (77) வயதுமூப்பு காரணமாக சனிக்கிழமை இரவு காலமானாா்.
மாவட்ட விவசாய அணித் தலைவராக உள்ள இவா் ஒருங்கிணைந்த சேலம் மாவட்டம், ராசிபுரம் வட்ட காங்கிரஸ் தலைவராக பணியாற்றியுள்ளாா்.
வயது முதிா்வின் காரணமாக சனிக்கிழமை இரவு 10.15 மணியளவில் காலமானாா். இவருக்கு மனைவி சரஸ்வதி, மகள் சாமுண்டீஸ்வரி, மகன்கள் அரவிந்தமூா்த்தி, சொக்கலிங்கமூா்த்தி ஆகியோா் உள்ளனா்.
இவரது இறுதிச் சடங்குகள் மசக்காளிப்பட்டியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. தொடா்புக்கு: 94426-31525.