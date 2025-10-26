நாமக்கல்
நாமக்கல்லில் அக்.29-இல் மின் தடை
நாமக்கல் துணை மின் நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் புதன்கிழமை (அக்.29) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் தடை செய்யப்படும் என செயற்பொறியாளா் ஆா்.கே.சுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளாா்.
மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்:
நாமக்கல் நகரம், நல்லிபாளையம், அய்யம்பாளையம், உத்தமபாளையம், கொண்டிச்செட்டிபட்டி வகுரம்பட்டி, வசந்தபுரம், வேப்பநத்தம், பெரியப்பட்டி, கொசவம்பட்டி, ரெட்டிப்பட்டி, முதலைப்பட்டி, போதுப்பட்டி, தூசூா், என்ஜிஓ காலனி, சின்ன முதலைப்பட்டி, வீசாணம்.