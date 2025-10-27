நாமக்கல்
அக்.31-இல் விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம்
நாமக்கல் மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை (அக்.31)நடைபெறுகிறது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
நாமக்கல் மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு ஆட்சியா் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடைபெற உள்ளது. இம்மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பகுதி விவசாயிகளும் பயன்பெறும் வகையில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் வேளாண் இடுபொருள் இருப்பு விவரங்கள், வேளாண்மை உழவா் நலத் துறை மற்றும் இதர துறைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மானியத் திட்டங்கள் குறித்து அறிந்து கொள்வதுடன் தங்களது கோரிக்கைகளையும் தெரிவிக்கலாம் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.