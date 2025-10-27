நாமக்கல்
காளிப்பட்டி கந்தசாமி கோயிலில் சூரசம்ஹார விழா
திருச்செங்கோடு: நாமக்கல் மாவட்டம், காளிப்பட்டி கந்தசாமி கோயிலில் கந்தசஷ்டி விழாவையொட்டி திங்கள்கிழமை சூரசம்ஹார விழா நடைபெற்றது.
திருச்செங்கோடு அருகே சேலம் பிரதான சாலையில் உள்ள காளிப்பட்டியில் சிறப்பு பெற்ற காளிப்பட்டி கந்தசாமி கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலில் கந்தசஷ்டி விழா
காப்புக் கட்டுதலுடன் தொடங்கியது.
சூரம்சம்ஹார விழாவையொட்டி சுவாமிக்கு பல்வேறு பொருள்களால் சிறப்பு அபிஷேம் நடைபெற்றது. ராஜ அலங்காரத்தில் சுவாமி பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். மாலையில் நடைபெற்ற விழாவில் கோயிலைச் சுற்றி நான்குமாட வீதிகள் வழியாக முருகப் பெருமான், சூரனை வதம் செய்யும் சூரசம்ஹார விழா
நடைபெற்றது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு பக்தி முழக்கங்களை எழுப்பி வழிபட்டனா்.
காளிப்பட்டி கந்தசாமி கோயிலில் நடைபெற்ற சூரசம்ஹார விழா.