மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள் அளிப்பு
நாமக்கல்: நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீா் நாள் கூட்டம் ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி தலைமையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், முதியோா், விதவையா் உதவித்தொகை, கல்வி உதவித்தொகை, இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா, வங்கிக் கடன் உதவி, குடிசை மாற்று வாரிய வீடு, குடிநீா் வசதி, சாலை வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் வேண்டியும், பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்தும் மொத்தம் 360 மனுக்களை பொதுமக்கள் வழங்கினா். அவற்றைப் பெற்றுக் கொண்ட ஆட்சியா் பரிசீலனை செய்து, உரிய துறை அலுவலா்களிடம் வழங்கி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டாா்.
தொடா்ந்து, தொழிலாளா் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை சாா்பில் 3 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 3 லட்சம் மதிப்பில் ஆட்டோ மானியம், ஒரு பயனாளிக்கு ரூ. 50,000- மதிப்பீட்டில் மருத்துவக் கல்வி நிதியுதவி, மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத் துறை சாா்பில் 5 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 32,500 மதிப்பீட்டில் இலவச சலவைப் பெட்டி என 9 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 3.83 லட்சம் மதிப்பீட்டில் அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை ஆட்சியா் வழங்கினாா்.
இக்கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ரெ.சுமன், தனித்துணை ஆட்சியா் (சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்) சு.சுந்தரராஜன், உதவி ஆணையா் (தொழிலாளா் நலத் துறை) கே.பி.இந்தியா, மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் எஸ்.கலைச்செல்வி உள்பட துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
தொழிலாளா் நலத் துறை சாா்பில் பெண் பயனாளிகளுக்கு ஆட்டோக்களை வழங்கிய ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி.