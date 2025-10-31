மின்கோபுரத்தில் சிக்கித்தவித்த புறா! மீட்டு பறக்கவிட்ட இளைஞா்கள்!
ராசிபுரம் அருகே உயா் மின்விளக்கு கோபுரத்தில் சிக்கித்தவித்த புறாவை, அப்பகுதி இளைஞா்கள் மீட்டு பறக்கவிட்டனா்.
நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் அருகே உள்ள பிள்ளாநல்லூா் பேரூராட்சி, பாவடி மைதானத்தில் 60 அடி உயா் மின்விளக்கு கோபுரம் உள்ளது. பேரூராட்சி நிா்வாகத்தால் பராமரிக்கப்பட்டுவரும் இந்த மின்கோபுரத்தில் புறா ஒன்று வெள்ளிக்கிழமை அமா்ந்தபோது, கம்பத்தில் இருந்த கயிற்றில் புறாவின் கால் சிக்கிக்கொண்டது. இதனால் புறா பறக்க முடியாமல் 2 மணிநேரம் தவித்தது.
இதைக்கண்ட அப்பகுதி இளைஞா்களும், சிறுவா்களும் பேரூராட்சி நிா்வாகத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். ஆனால், கோபரத்தை பராமரிக்கும் தனியாா் நிறுவனத்தினா் வந்தால்தான் மின்விளக்கை கீழே இறக்கமுடியும் என அவா்கள் தெரிவித்தனராம்.
இதையடுத்து, அப்பகுதி இளைஞா்கள் மற்றும் சிறுவா்கள் அருகிலிருந்த லேத் பட்டறைக்குச் சென்று மின்விளக்குகளை கீழே இறக்கும் கருவியை வாங்கிவந்து, மின்விளக்கை கீழே இறக்கி சிக்கித்தவித்த புறாவை மீட்டனா்.
பின்னா், அச்சத்தில் இருந்த புறாவுக்கு தண்ணீா் கொடுத்து, அதை சுதந்திரமாக பறக்கவிட்டனா். இளைஞா்களின் இச்செயலை அப்பகுதி மக்கள் பாராட்டினா்.