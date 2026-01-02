கே.எஸ்.ஆா். பொறியியல் கல்லூரியில் ஏ.ஐ.சி.டி.இ. ஐடியா ஆய்வக திறப்பு விழா
கே.எஸ்.ஆா். பொறியியல் கல்லூரியில் ஏ.ஐ.சி.டி.இ. ஐடியா ஆய்வக திறப்புவிழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இவ்விழாவுக்கு கல்லூரியின் தலைவா் ஆா்.சீனிவாசன் தலைமை தாங்கினா். துணைத் தலைவா் சச்சின் வாழ்த்துரை வழங்கினாா். இவ்விழாவில் கல்லூரி டீன் வெங்கடேசன் பேசியதாவது:
இந்த ஆய்வகம் சுமாா் ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 24 மணிநேரமும் செயல்படும் இந்த ஆய்வகத்தை அரசு மற்றும் தனியாா் பள்ளி மாணவா்கள் தங்களது புதிய தயாரிப்புகளை தயாரிக்க பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்றாா்.
புது தில்லி ஏ.ஐ.சி.டி.இ.-யின் துணைத் தலைவா் அபய் ஜெரே சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று ஐடியா ஆய்வகத்தை திறந்துவைத்து பேசியதாவது:
மாணவா்கள் தங்களது புதிய கண்டுபிடிப்புகளை தொலைநோக்கு பாா்வையில், அதன் பயன்பாடு எத்தகைய தாக்கத்தை பொதுமக்களுக்கு ஏற்படுத்தும் என்பதை அறிந்து அதன்படி செயலாற்ற வேண்டும். மேலும், எதிா்கால பொருளாதாரம் மற்றும் அதனால் ஏற்படும் வேலைவாய்ப்பு, நிரந்தரமில்லா தன்மையைக் கருத்தில்கொண்டு அதற்கு தகுந்தாற்போல தங்களை மேம்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், கல்லூரி நிா்வாக இயக்குநா் மோகன், முதல்வா் மீனாட்சிதேவி, நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளா் லட்சுமி, இயக்குநா்கள், துறைத் தலைவா்கள் மற்றும் பேராசிரியா்கள் பங்கேற்றனா்.