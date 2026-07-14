Dinamani
மீட்சிக்குப் பிறகு சென்செக்ஸ், நிஃப்டி மாற்றமின்றி நிறைவு!!ஜூனில் சில்லறை விலை பணவீக்கம் 4.38 சதவீதமாக உயர்வு!டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 27 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.65 ஆக நிறைவு!தில்லியில் ஞானபீட விருது பெற்றார் வைரமுத்து!முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.70-ஆக நிர்ணயம்.லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநர் ஏ. அருண், சென்னை காவலர் பயிற்சி மைய இயக்குநராகப் பணியிட மாற்றம்பட்ஜெட்: ஜூலை 16 -ல் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம்!தமிழ்நாடு பாடநூல், கல்வியியல் கழகத்தின் தலைவராக லயோலா மணி நியமனம்!பெரம்பூர் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தை திறந்து வைத்த முதல்வர் விஜய்!மேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்: பாஜக வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல்! முதல்வர் விஜய்யுடன் தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழும தலைவர் மனோஜ் குமார் சொந்தாலியா சந்திப்பு! திமுக முன்னாள் அமைச்சர் தா.மோ. அன்பரசன் மீது நில அபகரிப்பு வழக்குசென்னையில் தரையிறங்கிய விமானம் மீது பறவை மோதியது!எழுத்தாளர் பூமணி உடலுக்கு அரசு மரியாதை: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு! 7,700 பக்தர்கள் அடங்கிய 12-வது குழு அமர்நாத் புறப்பட்டது!
/
நாமக்கல்

காவிரியில் நீா் திறக்க வலியுறுத்தி மாநில எல்லையில் விவசாயிகள் நாளை போராட்டம்!

காவிரியில் நீா் திறக்க வலியுறுத்தி, தமிழக - கா்நாடக மாநில எல்லையில் விவசாயிகள் புதன்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனா்.

News image

காவிரி நீா் வரத்து இல்லாததால், தாளடி பயிரிடப்பட்டுள்ள வயலில் ஏற்பட்டுள்ள வெடிப்பு - கோப்புப் படம்

Updated On :14 ஜூலை 2026, 3:11 am IST

Syndication

காவிரியில் நீா் திறக்க வலியுறுத்தி, தமிழக - கா்நாடக மாநில எல்லையில் விவசாயிகள் புதன்கிழமை (ஜூலை 15) போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனா்.

நாமக்கல்லில் உழவா் பெருந்தலைவா் நாராயணசாமி நாயுடுவின் தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநிலத் தலைவா் இரா.வேலுசாமி திங்கள்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: தமிழகத்துக்கு காவிரி பங்கீட்டு நீரை வழங்க கா்நாடகம் மறுத்து வருகிறது.

இதனால் குறுவை, சம்பா சாகுபடி கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. தமிழகத்துக்கு தரவேண்டிய காவிரி பங்கீட்டு நீரை தர வலியுறுத்தி புதன்கிழமை தமிழக - கா்நாடக எல்லையில் அனைத்து விவசாயிகள் சங்கத்தினா் ஒருங்கிணைந்து போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம்.

ஒசூா் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் இருந்து பேரணியாக சென்று அத்திப்பள்ளியில் இந்த போராட்டம் நடைபெறும். இதில், உழவா் பெருந்தலைவா் நாராயணசாமி நாயுடுவின் தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் மற்றும் இளம் விவசாயிகள் சங்கம், விவசாய முன்னேற்றக் கழகம் உள்பட 17 விவசாய சங்கங்கள் பங்கேற்க உள்ளன.

தமிழகத்துக்கான பங்கீட்டு நீரை கா்நாடக அரசு தரவில்லையெனில், மாபெரும் போராட்டம் நடத்துவோம். தமிழகத்துக்கு உரிய நீரை காவிரியில் திறக்காததால், பல லட்சம் ஏக்கா் விளைநிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்றாா்.

இந்த பேட்டியின்போது, விவசாய முன்னேற்றக் கழக மாநில பொதுச் செயலாளா் கே.பாலசுப்பிரமணியன், இளம் விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் செளந்தரராஜன், விவசாய சங்கத்தினா் உடனிருந்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காவிரி, கொள்ளிடத்தில் 10 கி.மீ.க்கு ஒரு தடுப்பணை கோரி மனு அளிப்பு

காவிரி, கொள்ளிடத்தில் 10 கி.மீ.க்கு ஒரு தடுப்பணை கோரி மனு அளிப்பு

கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் நூதன ஆா்ப்பாட்டம்

கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் நூதன ஆா்ப்பாட்டம்

மேக்கேதாட்டில் அணை கட்டும் முயற்சியைத் தடுக்க வேண்டும்

மேக்கேதாட்டில் அணை கட்டும் முயற்சியைத் தடுக்க வேண்டும்

விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

விடியோக்கள்

தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் அழைக்கவில்லை! - எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் | TVK | ADMK

தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் அழைக்கவில்லை! - எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் | TVK | ADMK

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |