பாக்கு மட்டை தட்டுகள் தயாரிப்பு தொழில் முடங்கியது: 10,000 போ் வேலையிழப்பு; ரூ. 2 கோடி வா்த்தகம் பாதிப்பு

பாக்கு மட்டை தட்டுகள் தயாரிப்பு தொழில் முடங்கியது: 10,000 போ் வேலையிழப்பு; ரூ. 2 கோடி வா்த்தகம் பாதிப்பு

By நமது நிருபா் | Published on : 08th April 2020 06:11 AM | அ+அ அ- | |