சேலத்தில் வீட்டில் துப்பாக்கி தயாரித்த 3 போ் மீது குற்றப் பத்திரிகை தாக்கல்: என்.ஐ.ஏ. நடவடிக்கை

சேலத்தில் வீட்டில் துப்பாக்கி தயாரித்த 3 போ் மீது குற்றப் பத்திரிகை தாக்கல்: என்.ஐ.ஏ. நடவடிக்கை

By DIN | Published On : 12th November 2022 06:36 AM | Last Updated : 12th November 2022 06:36 AM | அ+அ அ- |