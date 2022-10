பெத்தாம்பட்டி பெருமாள் கோயிலில் திருக்கோடி தீபம் ஏற்றப்பட்டது

By DIN | Published On : 16th October 2022 12:56 AM | Last Updated : 16th October 2022 12:56 AM | அ+அ அ- |