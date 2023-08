சமூக ஏற்றத் தாழ்வுகளை சரி செய்யாமல் பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வருவது அரசியலமைப்புச் சட்டத்துக்கு செய்யும் துரோகமாகும்

By DIN | Published On : 13th August 2023 05:03 AM | Last Updated : 13th August 2023 05:03 AM | அ+அ அ- |