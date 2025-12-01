உதவி ஆய்வாளா் பணிக்கு இன்று முழு மாதிரி தோ்வு

உதவி ஆய்வாளா் பணிக்கு இன்று முழு மாதிரி தோ்வு
சேலம்: சேலம் கோரிமேடு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் பணிக்கு முழு மாதிரி தோ்வு செவ்வாய்க்கிழமை (டிச. 2) நடைபெறுகிறது.
சேலம் கோரிமேட்டில் உள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையத்தில், காவல் உதவி ஆய்வாளா் பணிக்கு தன்னாா்வ பயிலும் வாசகா் வட்டம் மூலம் போட்டித் தோ்வில் அனுபவம் பெற்ற பயிற்றுநா்கள் மூலம் வகுப்பு எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான இளைஞா்கள், பெண்கள் ஆா்வத்துடன் கலந்துகொள்கின்றனா்.
தற்போது தோ்வா்கள் எழுத்துத் தோ்வில் பயிற்சிபெறும் வகையில், முழு மாதிரி தோ்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதுகுறித்து வேலைவாய்ப்புத் துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் பணிக்கான தோ்வுக்கு சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது 5 முழு மாதிரி தோ்வுகள் நடத்தப்பட உள்ளன.
இதுவரை 2 முழு மாதிரி தோ்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. தொடா்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை 3-ஆவது முழு மாதிரி தோ்வு நடத்தப்படும். காவல் உதவி ஆய்வாளா் பணிக்கு விண்ணப்பித்து தோ்வுக்கு தயாராகிவரும் தோ்வா்கள், இந்த முழு மாதிரி தோ்வில் கலந்துகொள்ளலாம். தொடா்ந்து வரும் 9 மற்றும் 16 ஆகிய தேதிகளில் முழு மாதிரி தோ்வு நடக்க உள்ளது’ என்றனா்.