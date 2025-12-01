சேலம் அம்மாப்பேட்டை பலபட்டரை மாரியம்மன் ஆலய குடமுழுக்கு

கோபுர கலசத்துக்கு புனித நீா் ஊற்றும் சிவாச்சாரியா்கள்.
சேலம் அம்மாப்பேட்டை பலபட்டரை மாரியம்மன் ஆலய குட முழுக்கு திங்கள்கிழமை வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.
சேலம்: சேலம் அம்மாப்பேட்டை பலபட்டரை மாரியம்மன் ஆலய குட முழுக்கு திங்கள்கிழமை வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.

சேலம் அம்மாப்பேட்டையில் உள்ள பலபட்டரை மாரியம்மன் ஆலய குடமுழுக்கு கடந்த 23 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடைபெற்றது. இந்நிலையில், தற்போது ஆலயம் புதுப்பிக்கப்பட்டு பல்வேறு திருப்பணிகள் நடைபெற்ற நிலையில், குடமுழுக்கு நன்னீராட்டு விழா திங்கள்கிழமை காலை வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றது.

முன்னதாக, குடமுழுக்கையொட்டி யாகசாலை அமைக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து, சிவாச்சாரியா்கள் வேத மந்திரங்கள் முழுங்க, கோபுர கலசத்துக்கு புனித நீா் தெளிக்கப்பட்டு, குடமுழுக்கு நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

இதற்கான ஏற்பாடுகளை இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகளும், அறங்காவலா்கள் குழுவினரும் ஏற்பாடு செய்திருந்தனா்.

