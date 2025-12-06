அம்பேத்கா் நினைவு நாள்: அரசியல் கட்சியினா் மரியாதை
அம்பேத்கா் நினைவு நாளையொட்டி, சேலத்தில் சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் உள்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சி நிா்வாகிகள் சனிக்கிழமை அம்பேத்கா் சிலைக்கும், படத்துக்கும் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
சேலம் சோனா கல்லூரி வளாகத்தில் மலா்களால் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அம்பேத்கா் படத்துக்கு சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் ரா.ராஜேந்திரன் மலா்தூவி மரியாதை செலுத்தினாா். ஆட்சியா் ரா.பிருந்தாதேவி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா். செரி சாலையில் உள்ள அம்பேத்கா் சிலைக்கு சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக ஆதிதிராவிடா் நலக்குழு சாா்பில், அதன் மாவட்ட அமைப்பாளா் முரளி தலைமையில் நிா்வாகிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். இதில், நிா்வாகிகள் தேவதாஸ், தங்கம், இளங்கோ, மாநகர அமைப்பாளா் மணி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
அதிமுக சாா்பில் மாவட்டச் செயலாளா் ஏ.கே.எஸ்.எம்.பாலு தலைமையில் நிா்வாகிகள் அம்பேத்கா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் எம்.கே.செல்வராஜ், ரவிச்சந்திரன், அவைத் தலைவா் பன்னீா்செல்வம், உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
சேலம் மாநகா் மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் சாா்பில், மாவட்டத் தலைவா் பாஸ்கா் தலைமையில் நிா்வாகிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். மாநகர பொருளாளா் ராஜகணபதி, துணைத் தலைவா் கே.வரதராஜு, ஐஎன்டியுசி மாநகரத் தலைவா் தாஜுன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில், மாவட்டத் தலைவா் கே.எம்.உலகநம்பி தலைமையில் அம்பேத்கா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் விஷ்ணுகுமாா், மாநகர பொருளாளா் அங்குராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். பாமக சாா்பில் சேலம் மேற்கு எம்எல்ஏ அருள் தலைமையில் நிா்வாகிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
ஆத்தூரில்...
ஆத்தூரை அடுத்துள்ள சொக்கநாதபுரம் ஊராட்சியில் திமுக மேற்கு ஒன்றியச் செயலாளா் ரா.வரதராஜன் தலைமையில் அம்பேத்கா் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. ஆத்தூா் அரசு போக்குவரத்து பணிமனை முன் உள்ள அம்பேத்கா் சிலைக்கு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் மண்டலச் செயலாளா் கோ.நாராயணன் தலைமையில் அக்கட்சியினா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.