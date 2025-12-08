சேலம்
‘இ-பைலிங்’ முறையை ரத்துசெய்யக் கோரி வழக்குரைஞா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
சேலம் வழக்குரைஞா்கள் சங்கத்தின் சாா்பில், ‘இ-பைலிங்’ முறையை ரத்துசெய்யக் கோரி, சேலம் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் முன் ஆா்ப்பாட்டம்
சேலம்: சேலம் வழக்குரைஞா்கள் சங்கத்தின் சாா்பில், ‘இ-பைலிங்’ முறையை ரத்துசெய்யக் கோரி, சேலம் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் முன் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
சேலம் நீதிமன்றத்தில் கடந்த ஒரு வாரமாக இ-பைலிங் முறையை ரத்துசெய்யக் கோரி, வழக்குரைஞா்கள் நீதிமன்றப் பணிகளை புறக்கணித்து வருகின்றனா். இதையடுத்து, வழக்குரைஞா்கள் சங்கத் தலைவா் விவேகானந்தன் தலைமையில், ‘இ-பைலிங்’ முறையை ரத்துசெய்ய வேண்டும், இதற்கு போதிய இணையதள வசதி, அதற்கான அடிப்படை வசதிகளை செய்துதர வேண்டும், அதுவரை பழைய முறையையே அனுமதிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வழக்குரைஞா்கள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.