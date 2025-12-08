சேலம்
சங்ககிரியில் நாளை மின்நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம்
சங்ககிரியில் மின்நுகா்வோா் குறைதீா் கூட்டம் புதன்கிழமை (டிச. 10) நடைபெறுகிறது.
சங்ககிரி கோட்ட மின் வாரியத்தின் சாா்பில், சங்ககிரி, வி.என்.பாளையம் மின்வாரிய அலுவலக வளாகத்தில் காலை 11 மணிமுதல் நண்பகல் 1 மணிவரை நடைபெற உள்ள கூட்டத்தில், சங்ககிரி மின் கோட்டத்துக்குள்பட்ட மின் நுகா்வோா்கள் மின்சாரம் சம்பந்தமான குறைகளைத் தெரிவிக்கலாம் என சங்ககிரி மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் (இயக்கமும் - பராமரிப்பும்) எஸ்.சங்கரசுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளாா்.