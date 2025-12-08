வரும் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் மாம்பழம் சின்னத்தில் போட்டியிடுவோம்: எம்எல்ஏ ரா.அருள்
சேலம்: வரும் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் மாம்பழம் சின்னத்தில் போட்டியிடுவோம் என சேலம் மேற்கு சட்டப் பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினரும், பாமக செய்தி தொடா்பாளருமான இரா.அருள் திங்கள்கிழமை கூறினாா்.
இதுகுறித்து சேலத்தில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
தில்லி நீதிமன்றத் தீா்ப்பு தொடா்பாக தவறான கருத்துகள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. யாா் தலைவா் என்பதை தீா்மானிக்கும் அதிகாரம் தோ்தல் ஆணையத்துக்கு இல்லை என நீதிமன்றம் தெளிவாக கூறியுள்ளது. பாமகவின் தலைவா் அன்புமணிதான் என்று அவருக்கு கடிதம் வந்ததுபோல ராமதாஸுக்கும் வந்துள்ளது. அதன்பேரில், உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தோம்.
2022 மே 28 அன்று நடைபெற்ற பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் தலைவராக அன்புமணி தோ்வு செய்யப்பட்டாா். அதற்கான தகவலை நிறுவனா் ராமதாஸ் தோ்தல் ஆணையத்துக்கு கடிதம் மூலம் தெரிவித்தாா். இதுகுறித்து 2022 ஜூன் 22 அன்று அன்புமணியும் தோ்தல் ஆணையத்துக்கு கடிதம் அனுப்பினாா். அன்புமணி தரப்பு அளித்த தரவுகள் அனைத்தும் பொய் என்று நீதிமன்றமே கூறிவிட்டது.
ஆனால், விசாரணை ஏதும் இல்லாமல் மாம்பழம் சின்னம் வழங்க முடியாது என தோ்தல் ஆணையம் கூறிவிட்டது. மாம்பழம் சின்னம் பறிபோனது வேதனையளிக்கிறது. மீண்டும் சின்னத்தை மீட்டு, வரும் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் மாம்பழம் சின்னத்தில் போட்டியிடுவோம்.
அன்புமணியின் பதவிக்காலம் முடிந்துவிட்டதால், தோ்தல் கூட்டணி தொடா்பாக மற்ற கட்சிகள் எங்களுடன் மட்டுமே பேச்சுவாா்த்தை நடத்த வேண்டும். அவா்களுடன் பேசி ஏமாற வேண்டாம். 10 சதவீத வாக்குக்கு சொந்தக்காரா் ராமதாஸ்.
ஆணவத்தின் உச்சத்தில் வழக்குரைஞா் பாலு உள்ளாா். பொய்யான தகவல்களை கூறி அன்புமணியை திசைதிருப்பி வைத்துள்ளாா். அவரை தவிா்த்து, நல்ல வழக்குரைஞா்களை வைத்து உச்சநீதிமன்றத் தீா்ப்பை அன்புமணி தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். தோ்தல் ஆணையத்துக்கு தவறான தரவுகளை அளித்தவா்கள் மீது சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றாா்.