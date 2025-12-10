சேலம்
கெங்கவல்லியில் ‘என் வாக்குச்சாவடி, வெற்றி வாக்குச்சாவடி’ சிறப்பு கூட்டம்
கெங்கவல்லியில் ‘என் வாக்குச்சாவடி, வெற்றி வாக்குச்சாவடி’ சிறப்பு கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கெங்கவல்லியில் நகர திமுக செயலாளா் சு.பாலமுருகன் தலைமையில், 168-ஆவது பாகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற கூட்டத்தில், சேலம் கிழக்கு மாவட்ட திமுக துணைச் செயலாளா் சின்னதுரை, கெங்கவல்லி பேரூராட்சிச் தலைவா் சு.லோகாம்பாள், துணைத் தலைவா் மருதாம்பாள் மற்றும் கவுன்சிலா்கள் பங்கேற்றனா்.
ஆட்டையாம்பட்டியில்...
இடங்கணசாலை நகர திமுக சாா்பில், மாட்டையாம்பட்டி பகுதியில் நடைபெற்ற கூட்டத்துக்கு நகர செயலாளா் செல்வம் தலைமை வகித்தாா். தொடா்ந்து, தமிழக அரசின் சாதனைகள் குறித்து துண்டுப் பிரசுரங்கள் வீடுவீடாக விநியோகிக்கப்பட்டன. இதில், வாா்டு செயலாளா் குழந்தைவேலு, நகா்மன்ற நியமன உறுப்பினா் வருதராஜ், வாா்டு கழக நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.