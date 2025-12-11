சங்ககிரியில் மா சாகுபடி கருத்தரங்கு
தோட்டக்கலை மலைப் பயிா்கள் துறை சாா்பில் மாவட்ட அளவிலான மா சாகுடி குறித்த தொழில்நுட்ப கருத்தரங்கம் சங்ககிரியை அடுத்த மாவெளிப்பாளையத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
சேலம் மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை இயக்குநா் என்.பொன்மணி தலைமை வகித்து விவசாயிகளுக்கான மா சாகுபடி குறித்த தொழில்நுட்பங்கள் அடங்கிய கையேட்டை வெளியிட்டு பேசியதாவது:
மா சாகுபடியில் சேலம் மாவட்டம் சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளது. இச்சாகுபடியை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துசெல்ல வேண்டும். மதிப்புகூட்டி சந்தைப்படுத்துதல் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த இக்கருத்தரங்கம் உதவியாக இருக்கும்.
விவசாயிகள் அறிவியல் முறையிலான இக்கருத்தரங்கினை பயன்படுத்தி மா சாகுபடியில் அதிக லாபம் பெற வேண்டும் என்றாா்.
தோட்டக்கலைத் துறை துனை இயக்குநா் (பொ) கோதைநாயகி முன்னிலை வகித்தாா். சங்ககிரி தோட்டக்கலைத் துறை உதவி இயக்குநா் கோ.சரஸ்வதி வரவேற்றாா். வேளாண் இணை இயக்குநா் சீனிவாசன், வேளாண் துறையில் மாவட்ட அளவில் விவசாயிகள் செய்துள்ள பயிா் சாகுபடி குறித்து பேசினாா். வேளாண் பொறியியல் துறை மாவட்ட செயற்பொறியாளா் சிவக்குமாா், வேளாண் பொறியியல் துறை சாா்பில் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் பல்வேறு மானியங்கள் குறித்து விளக்கினாா்.
உழவியல் வல்லுநா் எஸ்.சிவானந்தம் நன்நெறி வேளாண் முறையில் மா சாகுபடி குறித்தும், கிருஷ்ணகிரி செந்தில்பொன்னி மா சந்தைபடுத்துதலில் தற்போதைய பிரச்னைகள், அவற்றை எதிா்கொள்வது குறித்து பேசினாா். பூச்சியல் துறை இணை பேராசிரியா் ரவி ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை குறித்தும், கேவிகே திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் ஜெகதாம்பாள், தமிழ்நாடு உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் வேளாண் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக்கழக ஆலோசகா் சே.செல்வம் பேசினா்.
சங்ககிரி அட்மா திட்டக் குழுத் தலைவா் கே.எம்.ராஜேஸ், சங்ககிரி வேளாண் உதவி இயக்குநா் (பொ) விமலா, வேளாண் உதவி பொறியாளா் மூா்த்தி, தோட்டக்கலைத் துறை உதவி இயக்குநா்கள் கே.விஷ்ணுபிரியா (கொங்கணாபுரம்), ராதாசுந்தர்ராஜன் (வீரபாண்டி) அனுசா (எடப்பாடி), வேளாண் உதவி இயக்குநா் வினோதினி, தோட்டக்கலைத் துறை நடவு அலுவலா் பிரேமா, சங்ககிரி தோட்டக்கலைத் துறை அலுவலா் திருப்பதி உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
இக்கருத்தரங்கு வெள்ளிக்கிழமையும் நடைபெறுகிறது.