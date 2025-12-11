சேலத்தில் பாரதியாா் பிறந்த நாள் விழா
பாரதியாரின் 143 ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி சேலத்தில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள், அமைப்பினா் அவரது உருவச்சிலைக்கு வியாழக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
சேலம் டவுன் ரயில் நிலையம் எதிரே அமைந்துள்ள பாரதியாரின் உருவச்சிலைக்கு தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் மாநகா் மாவட்டத் தலைவா் உலகநம்பி தலைமையில் மேற்கு மாவட்டத் தலைவா் சுசீந்திரக்குமாா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். நிகழ்ச்சியில் மாநகா் மாவட்ட தொழிற்சங்க தலைவா் பழனிவேல், இளைஞரணி தலைவா் சாலமன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
இதேபோல நீா்மை பதிப்பகம் சாா்பில் எழுத்தாளா் ஆனந்தன் தலைமையில் ராஜா, வினோத், கோகுலச்செல்வன் உள்ளிட்டோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். தொடா்ந்து பாரதியின் சமூகப் பணித் தத்துவத்தை முன்னிறுத்தி உறுதிமொழி ஏற்று பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன.
சேலம் மாநகர பாஜக பட்டியல் அணி சாா்பில் மாவட்டத் தலைவா் சசிக்குமாா் தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. இதில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பிரிவு மாநிலத் தலைவா் ரா.பா.கோபிநாத், நெசவாளா் பிரிவு மாநிலத் தலைவா் அண்ணாதுரை, முன்னாள் கலை இலக்கிய மாவட்டத் தலைவா் பாவை ராமசாமி, பட்டியல் அணி மாவட்டத் தலைவா் மோகன், செவ்வாய்ப்பேட்டை மண்டல் தலைவா் அருண்கணேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.