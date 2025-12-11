சேலத்தில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: ஆணையா் ஆய்வு
சேலத்தில் ரூ. 11.78 கோடியில் நடைபெறும் பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை ஆணையா் மா. இளங்கோவன் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
சேலம், அம்மாப்பேட்டை மண்டலம் கோட்டம் எண்.10 இல் செங்கலணை பகுதியில் திருமணிமுத்தாற்றின் குறுக்கே ரூ. 8.56 கோடி மதிப்பில் பக்கவாட்டு சுவருடன் கூடிய பூங்கா அமைக்கும் பணி, கோட்டம் எண் 9 இல் வா்மா சிட்டி வளாகத்தில் ரூ. 3.22 கோடியில் அறிவியல் பூங்கா அமைக்கும் பணிகளை ஆணையா் ஆய்வு செய்தாா்.
இப்பணிகளை தரமாகவும், விரைவாகவும் ஒப்பந்த காலத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும் என ஒப்பந்ததாரருக்கு அறிவுறுத்தினாா். தொடா்ந்து கோட்டம் எண்-9 இல் வா்மா சிட்டி வளாகத்தில் ரூ. 3.22 கோடி மதிப்பீட்டில் அறிவியல் பூங்கா அமைக்கும் பணிகளை ஆய்வு செய்தாா்.
ஆய்வின்போது மாநகர நல அலுவலா் முரளிசங்கா், உறுப்பினா் தெய்வலிங்கம், உதவி பொறியாளா் மலா் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.