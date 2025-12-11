சோனா வள்ளியப்பா பப்ளிக் பள்ளியில் பாரதியாா் பிறந்த நாள் விழா
சேலம் சோனா வள்ளியப்பா பப்ளிக் பள்ளியில் பாரதியாரின் 143 ஆவது பிறந்த நாள் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
சோனா கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவா் சொ.வள்ளியப்பா விழாவுக்கு தலைமை வகித்தாா். விழாவில் ‘அச்சம் தவிா்’ என்ற தலைப்பில் தமிழ் இலக்கிய கருத்தரங்கு நடைபெற்றது. தொடா்ந்து கவிதை, பேச்சு, கட்டுரைப் போட்டிகளில் பல்வேறு பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் கலந்துகொண்டனா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக பெரியாா் பல்கலைக் கழக தமிழ்த் துறை பேராசிரியா் ரா.வசந்தமாலை, சேலம் மாநகர ஆணையா் மா.இளங்கோவன் கலந்துகொண்டனா். நிகழ்ச்சியில் ‘பாரதி கண்ட கனவு இந்தியா’ என்ற தலைப்பில் அனைவரும் பேசினா்.
விழாவில் சோனா வள்ளியப்பா பப்ளிக் பள்ளி இயக்குநா் டாக்டா். வீ.காா்த்திகேயன், பாரதியின் புரட்சிப் பாடல்களால் நாம் சுதந்திரம் பெற்ற வரலாறு குறித்து மாணவா்களுக்கு எடுத்துரைத்தாா். பள்ளி முதல்வா் இ.ஜெ.கவிதா உள்பட பலா் விழாவில் கலந்துகொண்டனா். பல்வேறு கலைப் போட்டிகளில் பங்கேற்ற மாணவா்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.