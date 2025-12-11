லாரி மீது காா் மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு; 4 போ் காயம்
சேலம் மகுடஞ்சாவடி அருகே லாரி மீது காா் மோதிய விபத்தில் சென்னையைச் சோ்ந்த இளைஞா் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா். மேலும், 4 போ் படுகாயமடைந்தனா்.
சென்னையைச் சோ்ந்தவா் கௌதம் (33), திருமணத்துக்கு புகைப்படம் எடுக்கும் தொழில் செய்துவருகிறாா். இந்த நிலையில் திருப்பூரில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற திருமண நிகழ்வை புகைப்படம் எடுத்துவிட்டு தனது நண்பா்கள் 6 பேருடன் காரில் சென்னை நோக்கிச் சென்றாா்.
சேலம் மகுடஞ்சாவடி அருகே சாலையில் முன்னாள் சென்றுகொண்டிருந்த லாரி மீது இவா்கள் சென்ற காா் மோதியது. இதில் காரில் முன்பகுதியில் அமா்ந்திருந்த கௌதம் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
மேலும் காரை ஓட்டிச் சென்ற ஆவடியைச் சோ்ந்த சசி, தமிழ்ச்செல்வன், தாம்பரத்தைச் சோ்ந்த அகமது, ராமநாதபுரத்தைச் சோ்ந்த குகன் ஆகிய நால்வரும் காயமடைந்தனா். இவா்கள் அனைவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
விபத்து குறித்து வழக்குப் பதிந்த மகுடஞ்சாவடி போலீஸாா் தலைமறைவான லாரி ஓட்டுநா் கா்நாடக மாநிலம், சாம்ராஜ் நகரை சோ்ந்த இா்பானை தேடிவருகின்றனா்.