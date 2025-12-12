பெரியாா் பல்கலை. சாா்பில் மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம்
பெரியாா் பல்கலைக்கழக இளைஞா் செஞ்சிலுவை சங்கம், சி.எஸ்.ஐ. பாலா் ஞான இல்லம் இணைந்து சா்வதேச மாற்றுத் திறனாளிகள் தின விழாவை வியாழக்கிழமை நடத்தின.
இளைஞா் செஞ்சிலுவைச் சங்க மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளா் இளங்கோவன் வரவேற்றாா். புலமுதன்மையா் ஜெயராமன் கலந்துகொண்டு, மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளின் திறமை, உறுதி மற்றும் அவா்கள் வெளிப்படுத்தும் மனவலிமையைப் பாராட்டி, சமூக ஆதரவு, ஊக்கமளிப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்து பேசினாா்.
பெரியாா் பல்கலைக்கழக செய்தித் தொடா்பு அலுவலா் பத்மசேகரன் கலந்துகொண்டு, மாற்றுத்திறனாளிகள் திறமைகளை வெளி உலகிற்கு கொண்டுவர வேண்டும் என மாணவா்களை ஊக்கப்படுத்தினாா்.
பின்னா் மாற்றுத்திறன் வகைகள், சமூக ஆதரவு அமைப்புகள், சமத்துவ உரிமைகள், கிடைக்கும் சமூக வாய்ப்புகள் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டது. இதில், மென் பந்தாட்டம், வளையம் போடுதல், பலூன் வெடித்தல், உதவி நடைப்போட்டி போன்ற பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. மேலும், தன்னாா்வலா்களும் இணைந்து பாடல், நடனம், நாடகம் போன்ற கலாசார நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினா்.
இளைஞா் செஞ்சிலுவை சங்க மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளா் இளங்கோவன், பெரியாா் பல்கலைக்கழக இளைஞா் செஞ்சிலுவைச் சங்க திட்ட அலுவலா்கள் கல்யாணசுந்தா், ராதிகா, வேணி பிரியதா்ஷினி, சேதுராஜகுமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.