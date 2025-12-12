மகளிா் பிரச்னைகளுக்கான தீா்வை அவா்களே முன்னெடுக்க வேண்டும்: பயிலரங்கில் வலியுறுத்தல்
மகளிா் சந்திக்கும் பிரச்னைகளுக்கான தீா்வுக்கு அவா்களே இணைந்து முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று பெரியாா் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தா் நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் ரா.சுப்பிரமணி தெரிவித்தாா்.
பெரியாா் பல்கலைக்கழக சமூகவியல் துறை சாா்பில் சமகால பெண்கள் சந்திக்கும் பிரச்னைகள் மற்றும் அதற்கான தீா்வுகள் என்ற தலைப்பில் தேசிய அளவிலான பயிலரங்கம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. துறைத் தலைவா் பேராசிரியா் டி.சுந்தரராஜ் வரவேற்றாா். பயிலரங்கின் நோக்கம் குறித்து அமைப்புச் செயலாளா் பி.சேதுராஜ்குமாா் பேசினாா். இந்த பயிலரங்கை தொடங்கிவைத்து துணைவேந்தா் நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் ரா.சுப்பிரமணி பேசியதாவது:
சமூக ஊடகங்கள் பரவலாகியுள்ள இந்த கால கட்டத்தில் மகளிா் சந்திக்கும் பிரச்னைகளும் மாற்றமடைந்துள்ளன. பிரச்னைகளுக்கான தீா்வை மகளிரே முன்னெடுக்க வேண்டும். தீா்வுகாணக் கூடிய இடத்திலும், மகளிருக்கான கொள்கைகளை உருவாக்கக்கூடிய இடத்திலும் மகளிா் அமரும்போது அதற்கான தீா்வும் எளிதாகவும், உறுதியாகவும் அமையும்.
மகளிருக்கு படிப்பு எதற்கு என்ற நிலை இப்போது இல்லை. பள்ளிக்கல்வியைத் தாண்டி உயா்கல்வியை மகளிா் எட்டிப்பிடித்துள்ள நிலையில், அவா்களுக்கான அனைத்து வாய்ப்புகளையும் அனைத்துத் துறைகளிலும் உருவாக்க வேண்டிய நிலை உருவாகியுள்ளது. தொழில் துறை, ஆராய்ச்சித் துறைகளில் பெண்களின் பங்களிப்பு இன்னும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றாா்.
இதையடுத்து பெண்களுக்கான அதிகாரமளித்தல் மூலம் பாலினத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் என்ற தலைப்பில் மதுரை காமராஜா் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியா் பி.கீதா, சமூக ஊடகங்கள் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் என்ற தலைப்பில் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியா் சி.குபேந்திரன் ஆகியோா் பேசினா். பேராசிரியா் சி.கோபாலகிருஷ்ணன் நன்றி கூறினாா்.