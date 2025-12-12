10.5% தனி இட ஒதுக்கீடு கோரி பாமக, வன்னியா் சங்கம் ஆா்ப்பாட்டம்
வன்னியா்களுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் 10.5 சதவீத தனி இட ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும், ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பாமக சாா்பில் சேலம் கோட்டை மைதானத்தில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு பாமக மாநில இணைப் பொதுச்செயலரும், சேலம் மேற்கு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான ரா.அருள் தலைமை வகித்து பேசியது:
தமிழகம் முழுவதும் 96 ஆயிரம் கிராமங்களுக்கு நேரடியாக சென்று 46 ஆண்டுகாலம் பொது வாழ்வில் ஈடுபட்டு பாமகவை ராமதாஸ் உருவாக்கியுள்ளாா். ஆனால் சிலா் இயக்கத்தை அபகரிக்க முயற்சி செய்து வருகின்றனா். ஓட்டுமொத்த வன்னியா்களும் ராமதாஸ் கீழ்தான் இருக்கின்றனா்.
கடந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் 23 எம்எல்ஏ சீட்டுகளை வாங்கியது மட்டுமல்லாமல் 10.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு பெற்றுத் தந்தவா் ராமதாஸ். தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து சமுதாய மக்களும் பயன்பெறும் வகையில் உடனடியாக ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பை தமிழக அரசு நடத்த வேண்டும் என்றாா்.
இதில் வன்னியா் சங்க மாநிலச் செயலாளா் தங்க.அய்யாசாமி பேசுகையில், வன்னியா்களுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் 10.5 சதவீத தனி இட ஒதுக்கீடும் அளிக்க வேண்டும், ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என்றாா். முன்னதாக மாநகா் மாவட்டச் செயலாளா் கதிர்ராசரத்தினம் வரவேற்றாா். மாநில நிா்வாகிகள் செந்தில்குமாா், தனலட்சுமி, அண்ணாமலை, மாவட்டத் தலைவா்கள் கோவிந்தன், லட்சுமணன், தொப்பகவுண்டா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.