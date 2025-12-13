சேலம்
முதல்வா் வருகை: சேலம் மாவட்டத்தில் இன்று ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை!
முதல்வா் வருகையையொட்டி, சேலம் மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிச. 14) ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் ரா.பிருந்தாதேவி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியுள்ளதாவது: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் சேலம் காமலாபுரம் விமான நிலையம் வழியாக வந்து தருமபுரி மாவட்டத்திற்கு செல்லவுள்ளாா். இதையொட்டி, சேலம் மாவட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளாா்.