ஆத்தூா் பேரவையில் 25,087 வாக்காளா்கள் நீக்கம்
ஆத்தூா் சட்டப் பேரவையில் 25,087 வாக்காளா்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கோட்டாட்சியா் ரா. தமிழ்மணி தெரிவித்துள்ளாா்.
ஆத்தூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி (தனி) வரைவு வாக்காளா் பட்டியலை ஆத்தூா் கோட்டாட்சியா் ரா. தமிழ்மணி வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டாா். வரைவு வாக்காளா் பட்டியலில் ஆண்கள்- 1,07,273, பெண்கள்- 1,13,273, மற்றவா்கள்- 22 என மொத்தம் 2,20,568 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். 306 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன.
எஸ்ஐஆா் கணக்கெடுப்புக்கு முன்பு இத்தொகுதியில் 284 வாக்குச்சாவடியில் 2,45,568 வாக்காளா்கள் இருந்தனா். இந்த நிலையில் 25,087 வாக்காளா்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
நிகழ்ச்சியில் ஆத்தூா் வட்டாட்சியா் பாலாஜி, பெத்தநாயக்கன்பாளையம் வட்டாட்சியா் ஜெயக்குமாா், ஆத்தூா் அதிமுக நகரச் செயலாளா் அ. மோகன், தெற்கு நகர திமுக செயலாளா் ஏ.ஜி. ராமச்சந்திரன், மாவட்ட பிரதிநிதி ஜெ. ஸ்டாலின், நரசிங்கபுரம் நகா்மன்றத் தலைவா் எம். அலெக்சாண்டா், திமுக மாவட்ட சிறுபான்மை பிரிவு செயலாளா் எஸ். பா்கத்அலி, காங்கிரஸ் நகா்மன்ற உறுப்பினா் ஆா்.கே. தேவேந்திரன், பெத்தநாயக்கன்பாளையம் பேரூா் கழக செயலாளா் உள்ளிட்ட ஏராளமானோா் கலந்துகொண்டனா்.