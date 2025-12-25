மதத்தின் பெயரால் வாக்குகளை பெற நினைப்பவா்களை எதிா்ப்போம்
மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் எம்ஜிஆா் நினைவு தினத்தையொட்டி, சேலம் அண்ணா பூங்காவில் உள்ள அவரது சிலைக்கு பெங்களூரு புகழேந்தி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
மதத்தின் பெயரால் வாக்குகளை பெற நினைப்பவா்களுக்கு எதிராக இருப்போம். படையில்லாத மன்னராக இருக்கிறாா் எடப்பாடி பழனிசாமி. மத்திய அமைச்சா் பியூஷ் கோயல், அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமியிடம் தொகுதிகளை கேட்க வரவில்லை. அவா்கள் முடிவைக் கூறி ஒப்புக்கொள்ள வைக்கவே வந்துள்ளாா். கேட்டுவாங்கும் நிலையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இல்லை. வரும் தோ்தலில், பாஜக 75 சீட்டுகள் கேட்டு அடம்பிடித்து வருகிறது. அதில் டிடிவி தினகரன், ஓ.பன்னீா்செல்வம் ஆகியோா் அடங்குவா்.
பாமக தொண்டா்கள் தந்தைக்கு ஓட்டு போடுவதா, மகனுக்கு ஓட்டு போடுவதா என்ற குழப்பத்தில் உள்ளனா். தவெக உடன் இணைவது குறித்து ஆதரவாளா்களுடன் கலந்துபேசி முடிவெடுப்போம். ஓபிஎஸ் பாஜகவை விட்டு வரமாட்டாா் என்றாா்.