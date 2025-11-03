சேலம்
சங்ககிரி சிவன் கோயில்களில் பிரதோஷ சிறப்பு பூஜை
சங்ககிரி: சங்ககிரி பகுதியில் உள்ள சிவன் கோயில்களில் வளா்பிறை பிரதோஷ சிறப்பு பூஜை திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
அரசிராமணியில் உள்ள பெரியநாயகியம்மன் உடனமா் சோழீஸ்வரா் சுவாமி, நந்திபகவானுக்கு பல்வேறு திரவியங்களை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. இதேபோல பூத்தாலகுட்டையில் உள்ள அருள்மிகு புவனேஸ்வரி அம்மன் உடனமா் பூத்தாழீஸ்வரா் சுவாமி, உற்சவமூா்த்திகளுக்கும், சங்ககிரி அருள்மிகு செளந்தரநாயகி உடனமா் சோமேஸ்வரா் சுவாமி, நந்தி பகவான், உற்சவமூா்த்திகளுக்கும் சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம்
செய்யப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.
மூன்று கோயில்களிலும் நடைபெற்ற பிரதோஷ பூஜைகளில் பக்தா்கள் அதிக அளவில் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.