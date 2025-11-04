சேலம்
சேலம் விமான நிலையத்தில் ஊழல் விழிப்புணா்வு வாரம் அனுசரிப்பு
சேலம் விமான நிலையத்தில் ஊழல் கண்காணிப்பு விழிப்புணா்வு வார விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
இதையொட்டி, இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்தின் சாா்பில் ஊழியா்களுக்கு கட்டுரை எழுதுதல், பள்ளி மாணவா்களுக்கான ஓவியம் வரைதல் மற்றும் விநாடி- வினா போட்டிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகளுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
சேலம் விமான நிலைய இயக்குநா் ஐ.நௌஷாத் பரிசுகளை வழங்கினாா். உதவி பொது மேலாளா்கள் ஜி.ரமேஷ், ரவிச்சந்திரன், சரளா, ஷம்மி, சுனில் உள்ளிட்டோா் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டனா்.