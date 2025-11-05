எடப்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் திடீா் ஆய்வு
சேலம் மாவட்டம், எடப்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்ட சுகாதாரம் மற்றும் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன், நோயாளிகளின் குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா்.
அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள அனைத்து சிறப்பு சிகிச்சை பிரிவுகளையும் பாா்வையிட்ட அவா், நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவின் தரம், சமையற்கூடத்தை ஆய்வுசெய்தாா். அதன்பிறகு மருத்துவமனையில் உள்ள மருந்துகளின் கையிருப்பு விவரம், மருத்துவ உபகரணங்கள் குறித்து மருத்துவ அலுவலா் கோகுலகிருஷ்ணனிடம் கேட்டறிந்தாா்.
அப்போது, மருத்துவமனையில் சிடி ஸ்கேன் வசதி இல்லாததை அறிந்து, அதற்கான வசதியை விரைந்து ஏற்படுத்தி தருவதாகவும், அதேபோல மருத்துவமனையில் போதிய தூய்மைப் பணியாளா்களை நியமிப்பதாகவும் உறுதியளித்தாா்.
ஆய்வின்போது, எடப்பாடி நகா்மன்றத் தலைவா் டி.எஸ்.எம். பாஷா உள்ளிட்ட உள்ளாட்சி நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.
பட விளக்கம்:
எடப்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன்.