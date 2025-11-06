சேலம் ஜவுளிப் பூங்காவில் சாயப்பட்டறை அமைந்தால் நிலத்தடிநீா் மாசுபடும்: அன்புமணி
சேலத்தில் அமையவிருக்கும் ஒருங்கிணைந்த ஜவுளிப் பூங்காவில் சாயப்பட்டறைகள், சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைந்தால் நிலத்தடிநீா் மாசுபடும் என பாமக தலைவா் அன்புமணி கூறினாா்.
சேலம், வாழப்பாடி அருகே அருள் ஆதரவாளா்களுடன் ஏற்பட்ட மோதலில் காயமடைந்து தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பெத்தநாயக்கன்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த செந்தில்குமரன், ராஜேஷ்குமாா் உள்ளிட்டோரை வியாழக்கிழமை சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய அன்புமணி, அவா்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை குறித்து மருத்துவா்களிடம் கேட்டறிந்தாா்.
அப்போது, அவரைச் சந்தித்த விவசாயிகள், பொதுமக்கள் சேலம் ஜாகிா்அம்மாபாளையம் பகுதியில் அமையும் ஜவுளிப் பூங்காவில் சாயப்பட்டறை, சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து கவலை தெரிவித்தனா்.
அதன்பிறகு, காமலாபுரம் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளா்களிடம் அன்புமணி கூறியதாவது:
வரும் தோ்தலில் திமுக படுதோல்வி அடையும். தென் மாவட்டத்திற்குச் சென்றால் கனிம வளம் கொள்ளை, டெல்டா மாவட்டத்தில் மணல் கொள்ளை என பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளால் திமுக அரசு மீது மக்கள் அதிருப்தியடைந்துள்ளனா். ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த திமுக அரசு மறுத்து வருகிறது.
நகராட்சி நிா்வாகத் துறையில் 2,500 அதிகாரிகள் நியமனத்தில் ரூ.858 கோடி ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாக அமலாக்கத் துறை ஆதாரங்களுடன் தமிழக காவல் துறைக்கு அறிக்கை அளித்துள்ளது. தமிழகத்தின் கடன் சுமை அதிகரித்துள்ள நிலையில், தொழில்முதலீடு பெருகியுள்ளதாக முதல்வா் தொடா்ந்து தவறான தகவலை கூறிவருகிறாா்.
சேலம் மாவட்டத்தில் சரபங்கா நதியைப் பாா்வையிட்டேன். சுவையான தண்ணீா் வரும் இந்த நதியில் 10 கி.மீ கடந்தால் தண்ணீா் சாக்கடையாக மாறி வருகிறது. இதேபோல, திருமணிமுத்தாறு, வசிஷ்ட நதிகள் சாக்கடையாக மாறிவிட்டன. சரபங்கா நதிநீரை பனபரத்துப்பட்டி ஏரியில் கொண்டுவந்து சோ்க்க வேண்டும். இதன்மூலம் சேலம் மாநகராட்சியின் குடிநீா் பிரச்னைக்கு தீா்வு ஏற்படும்.
சேலம் நகா்ப் பகுதியில் அமையவிருக்கும் ஜவுளிப் பூங்காவில் சாயப்பட்டறையை அமைக்க உள்ளனா். ஜவுளிப் பூங்கா வர எங்களுக்கு எந்த பிரச்னையும் இல்லை. அங்கு, சாயப்பட்டறை, சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைவதை கடுமையாக எதிா்க்கிறோம். இதை எதிா்த்து எனது தலைமையில் போராட்டம் நடத்தப்படும். இத்திட்டம் வந்தால் சேலம் மாநகரம் அழிந்துவிடும்.
மேலும், நிலத்தடி நீா்மட்டம் குறைவதுடன் தண்ணீா் மாசுபடும். சாயப்பட்டறை கழிவு மிகவும் மோசமானது. இதனால்தான் பவானி ஆறு, நொய்யல் ஆறுகள் மாசடைந்துள்ளன. திருப்பூா் நகரமே சாயக் கழிவாக உள்ளது. இதுபோன்ற பிரச்னை சேலத்துக்கு வரக்கூடாது.
ஜவுளிப் பூங்காவில் வியாபாரம் மட்டும் செய்ய வேண்டும். அதில் சாயக்கழிவு பட்டறைகளை கொண்டுவரக் கூடாது. இதுகுறித்து அரசு உறுதி அளித்தால்தான் ஜவுளிப் பூங்கா அமைய அனுமதிப்போம் என்றாா்.