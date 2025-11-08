வாழப்பாடி அருகே தோழியுடன் மாயமான சிறுமி: உறவினா்கள் சாலை மறியல்
சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி அருகே தோழியுடன் மாயமான சிறுமியை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்காத போலீஸாரை கண்டித்து உறவினா்கள் சனிக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
வாழப்பாடியை அடுத்த கொட்டவாடி கிராமத்தைச் சோ்ந்த விவசாயியின் 17 வயது மகள், வாழப்பாடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கடந்தாண்டு படித்தபோது, அதே பள்ளியில் படித்த வடுகத்தம்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த மற்றொரு சிறுமியிடம் நெருங்கிப் பழகியுள்ளாா்.
இருவரும் பள்ளிப் படிப்பை முடித்த நிலையில் தொடா்ந்து சந்தித்துவந்த சிறுமிகள் நெருங்கிப் பழகியதை அறிந்த பெற்றோா்கள், இருவரையும் கண்டித்தனா். மேலும், இருவரும் சந்திக்கக் கூடாது என கூறியுள்ளனா்.
இந்த நிலையில், வெளியூருக்கு வேலைக்கு சென்றிருந்த கொட்டவாடியைச் சோ்ந்த சிறுமி கடந்த அக்டோபா் 25ஆம் தேதி வாழப்பாடிக்கு மற்றொரு தோழியின் திருமணத்துக்கு வந்துள்ளாா். இதையறிந்த வடுகத்தம்பட்டியைச் சோ்ந்த அவரது தோழி, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து அச்சிறுமியை அழைத்துச் சென்றுள்ளாா்.
இரண்டு நாள்களாகியும் தனது மகள் வீடுதிரும்பாததால் அதிா்ச்சியடைந்த கொட்டவாடி சிறுமியின் தந்தை, வாழப்பாடி மகளிா் காவல் நிலையத்தில் தெரிவித்து, அவரை மீட்டுத் தரக் கோரி மனு அளித்துள்ளாா்.
சிறுமிகள் மாயமானது குறித்து அக். 27ஆம் தேதி வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், சிறுமிகளை தேடிவந்தனா். இந்த நிலையில், புகாா் அளித்து 10 நாள்களாகியும் தனது மகளை மீட்க போலீஸாா் நடவடிக்கை எடுக்காததால் சனிக்கிழமை மாலை கொட்டவாடியில் சிறுமியின் பெற்றோா் தங்களது உறவினா்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
தகவலறிந்து அங்கு வந்த ஏத்தாப்பூா் போலீஸாா், சிறுமியை மீட்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனா். இதையடுத்து, போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.