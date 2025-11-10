வல்லபபாய் படேல் பிறந்தநாள்: இன்று ஒற்றுமை தின அணிவகுப்பு
சேலம்: சா்தாா் வல்லபபாய் படேலின் 150-ஆவது பிறந்தநாளையொட்டி, சேலம் மாவட்டத்தில் கல்லூரி மாணவ, மாணவியா் பங்கேற்கும் ஒற்றுமை தின அணிவகுப்பு செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 11) நடைபெற உள்ளது என மாவட்ட இளையோா் அலுவலா் கீா்த்தனா தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து திங்கள்கிழமை அவா் கூறியதாவது:
மத்திய இளைஞா் நலன் விளையாட்டுத் துறை சாா்பில், இந்தியாவின் இரும்பு மனிதா் என போற்றப்படும் சா்தாா் வல்லபபாய் படேலின் வரலாற்றை இளைஞா்கள் தெரிந்துகொள்ளும் விதமாக, தேசிய ஒற்றுமை தின அணிவகுப்பு 11-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இந்த அணிவகுப்பில் 500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியா் கலந்துகொண்டு சுதேசி பொருள்களை அதிகளவில் பயன்படுத்துவோம் என உறுதிமொழியேற்க உள்ளனா் என்றாா்.
அப்போது, மாவட்ட இளையோா் அலுவலக நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளா் வள்ளுவன், விநாயக மிஷன் பல்கலைக்கழக திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் பேராசிரியா் தனசேகா் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.