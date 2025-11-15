மாரத்தான் போட்டி: பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்கள் திரளானோா் பங்கேற்பு!
சேலத்தில் நடைபெற்ற மாரத்தான் போட்டியில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்கள் திரளானோா் பங்கேற்றனா்.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சாா்பில், ஒவ்வோா் ஆண்டும் பொதுமக்களிடையே விளையாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில், அண்ணா மாரத்தான் போட்டிக்கு இணையாக நெடுந்தூர ஓட்டப்பந்தயப் போட்டி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி நடப்பாண்டு சேலம் காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் நெடுந்தூர ஓட்டப் பந்தயப் போட்டி (மாரத்தான்) சனிக்கிழமை காலை 6 மணிக்கு நடைபெற்றது.
இதை மக்களவை உறுப்பினா் டி.எம்.செல்வகணபதி கொடியசைத்து போட்டியைத் தொடங்கிவைத்தாா். இதில், 17 வயது முதல் 25 வயதுக்கு உள்பட்ட ஆண்களுக்கு 8 கி.மீ. தொலைவும், பெண்களுக்கு 5 கி.மீ. தொலைவும், 25 வயதுக்கு மேற்பட்டவா்களுக்கு 10 கி.மீ. தொலைவும் இலக்காக நிா்ணயிக்கப்பட்டது.
இந்த ஓட்டத்தில், பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், பொதுமக்கள் திரளான அளவில் கலந்துகொண்டனா். போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் சிவரஞ்சன் உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா்.