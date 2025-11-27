எஸ்ஐஆா் படிவங்கள் மீள ஒப்படைப்பு: ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்
சேலம்: எஸ்ஐஆா் படிவங்களை நிறைவு செய்து ஒப்படைக்கும் ‘மீள ஒப்படைப்பு’ நடவடிக்கை நிகழ்வு சேலம் மாவட்டத்தில் வெள்ளி, சனிக்கிழமை (நவ.28,29) ஆகிய இரண்டு நாள்கள் நடைபெறுவதாக ஆட்சியா் ரா.பிருந்தாதேவி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
சேலம் மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் வரும் டிச.4 ஆம் தேதி வரை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. எஸ்ஐஆா் படிவங்களை பெறுவதற்காக மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி பகுதிகளில் சிறப்பு வாக்காளா் உதவி மையங்கள் செயல்படுகின்றன.
இதுவரை எஸ்ஐஆா் படிவங்களை நிறைவு செய்து வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களிடம் ஒப்படைக்காதவா்கள் வரும் 28,29 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் மீள ஒப்படைப்பு சிறப்பு நடவடிக்கையின் கீழ் படிவத்தை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரிடம் ஒப்படைத்து, தங்களது பெயரை வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் 2026-இல் இடம்பெறுவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.