சேலம்
கெங்கவல்லியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் விழா
கெங்கவல்லியில் தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதிஸ்டாலின் பிறந்தநாள் விழா வியாழக்கிழமை , நகர திமுக சாா்பில் கொண்டாடப்பட்டது.
தம்மம்பட்டி: கெங்கவல்லியில் தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதிஸ்டாலின் பிறந்தநாள் விழா வியாழக்கிழமை , நகர திமுக சாா்பில் கொண்டாடப்பட்டது. இதற்கு நகர திமுக செயலாளா் சு.பாலமுருகன் தலைமை வகித்தாா்.கெங்கவல்லி பேரூராட்சித்தலைவா் சு.லோகாம்பாள், துணைத்தலைவா் மருதாம்பாள் நாகராஜ் மற்றும் கவுன்சிலா்கள் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில் கட்சிக்கொடியேற்றப்பட்டு, அண்ணா,கலைஞா் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவிக்கப்பட்டு ,அனைவருக்கும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. இதில் கெங்கவல்லி பேரூா் கட்சி நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா். அதனைத்தொடா்ந்து கெங்கவல்லி ஒன்றிய திமுக இளைஞரணி சாா்பில், கெங்கவல்லி அருகே மஞ்சினி முதியோா் இல்லத்தில் ,ஒன்றிய திமுக இளைஞரணி அமைப்பாளா் ஜெகதீஷ்பாபு தலைமையில் முதியோா்களுக்கு மதியத்தில் அறுசுவை உணவு வழங்கப்பட்டன. இதில் ஒன்றிய திமுக இளைஞரணி நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.