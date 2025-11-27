தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் உயிா்ப்புடன்தான் உள்ளது: காங்கிரஸ் மேலிட பாா்வையாளா் ஷோபா ஓசா
சேலம்: தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் உயிா்ப்புடன்தான் உள்ளது என அக்கட்சியின் மேலிட பாா்வையாளா் ஷோபா ஓசா தெரிவித்தாா்.
சேலம் மாநகா் மாவட்டம் மற்றும் மேற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டியில் மறுசீரமைப்புப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக கட்சி நிா்வாகிகளிடம் கருத்துகேட்புக் கூட்டம் முள்ளுவாடி கேட் பகுதியில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மேலிட பாா்வையாளா் ஷோபா ஓசா கலந்துகொண்டு, புதிய தலைவரை தோ்வு செய்வது குறித்து சேலம் மேற்கு மாவட்டம் மற்றும் மாநகா் மாவட்ட காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்களிடம் கருத்துகளைக் கேட்டறிந்தாா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
சேலம் மாநகா் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டியில் மாவட்ட கமிட்டிகனை அமைப்பு ரீதியாக மறுசீரமைப்பு செய்யும் பணிகள் தமிழகம், ஆந்திரத்தில் தற்போது நடைபெறுகின்றன. ஒவ்வொரு நிா்வாகியையும் தனித்தனியாகச் சந்தித்துப் பேசுகிறேன்.
கட்சிக்கு வலுசோ்க்கும் வகையிலும், கட்சியை மேம்படுத்தும் வகையிலும் செயல்படுபவா்கள் மாவட்டத் தலைவராக நியமிக்கப்படுவாா்கள். இதற்காக விண்ணப்பம் வழங்கும் நபா்களில் இருந்து 5 பேரை தோ்வுசெய்து கட்சித் தலைமையிடம் ஒப்படைப்போம். அதன்பிறகு நிா்வாகிகள் நியமிக்கப்படுவாா்கள்.
தமிழகத்தில் 58 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இல்லாதபோதும் காங்கிரஸ் உயிா்ப்போடுதான் இருக்கிறது. தொண்டா்கள் களத்தில் பணியாற்ற தயாராக இருக்கிறாா்கள். ஒடிஸா, பிகாரில் தமிழா்கள் குறித்து இழிவுபடுத்திப் பேசும் பிரதமா், தோ்தலை எதிா்நோக்கியுள்ள தமிழகத்தை தற்போது பெருமையாக பேசி மக்களை ஏமாற்றுகிறாா் என்றாா்.
பேட்டியின்போது, காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவா் ஏ.ஆா்.பி. பாஸ்கா், பொருளாளா் தாரை ராஜகணபதி, துணை மேயா் சாரதா தேவி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.