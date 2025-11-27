சேலம்
மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து சரிவு
மேட்டூா் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வியாழக்கிழமை காலை வினாடிக்கு 6796 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 5962 கன அடியாக குறைந்துள்ளது.
மேட்டூா் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு வியாழக்கிழமை காலை வினாடிக்கு 6796 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 5962 கன அடியாக குறைந்துள்ளது.
அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்கு அணை மின் நிலையம் வழியாக வினாடிக்கு 1000கன அடி நீரும் கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு மேல்மட்ட மதகுகள் வழியாக வினாடிக்கு 400கன அடி நீரும் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
அணைக்கு வரும் நீரின் அளவை விட பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு குறைவாக இருப்பதால் மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம் 114.11அடியிலிருந்து 114.36அடியாக உயா்ந்தது. நீா் இருப்பு 84.76 டி எம் சி யாக உள்ளது